W skrócie Sondaż UCE Research pokazuje podzielone opinie Polaków na temat pracy premiera Donalda Tuska – 33,1 proc. ocenia ją dobrze, 42,6 proc. źle, a 24,3 proc. jest niezdecydowanych.

Najstarsze osoby częściej doceniają pracę Tuska, podczas gdy najmłodsi są bardziej krytyczni.

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy najczęściej pozytywnie oceniają premiera, zaś PiS i Konfederacji – negatywnie.

"Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową pracę premiera Donalda Tuska?" - brzmiało pytanie zadane przez pracownię UCE Research na zlecenie Onetu na chwilę przed rocznicą objęcia urzędu przez Donalda Tuska.

Z badania wynika, że 33,1 proc. respondentów uważa, że szef rządu dobrze wywiązuje się z obowiązków, w tym 11,26 proc. ocenia jego działania "bardzo dobrze", a 21,84 proc. "raczej dobrze".

Przeciwnego zdania było łącznie 42,6 proc. ankietowanych. Wystawili oni premierowi złą notę, z czego 25,07 proc. uważa, że Tusk wywiązuje się ze swoich obowiązków "bardzo źle", a 17,53 proc. oceniło go "raczej źle".

Dwa lata rządów Donalda Tuska. Blisko jedna czwarta ankietowanych nie potrafi ocenić premiera

Wśród badanych była też grupa osób, która nie była w stanie wystawić jednoznacznej oceny urzędu premiera. Stanowili oni blisko jedną czwartą respondentów. 24,3 proc. wskazało odpowiedź "Trudno powiedzieć".

Autorzy badania zwracają uwagę na zależność między wiekiem ankietowanych a wskazywanymi przez nich odpowiedziami. "Pracę premiera doceniają zwłaszcza osoby najstarsze. W grupie 65-74 lata to 52 proc., a w przedziale 75-80 lat aż 61,6 proc. uczestników sondażu. Z kolei wśród osób w wieku 18-24 lata pozytywnie wypowiada się o nim jedynie 23,8 proc. osób" - napisano.

Jak Polacy oceniają szefa rządu? Zwolennicy tych ugrupowań nie wystawili Tuskowi dobrej noty

Najwięcej pozytywnych ocen premier otrzymał ze strony wyborców swojego ugrupowania (75,7 proc. wśród zwolennikówKoalicji Obywatelskiej) i Lewicy (58,5 proc. dobrych not).

Wśród osób niezadowolonych z pracy Tuska przeważają wyborcy Konfederacji (72 proc.), PiS (70,1 proc.) i Konfederacji Korony Polskiej (66,1 proc. negatywnych ocen).

Niezdecydowani to przede wszystkim zwolennicyPolski 2050 (44,8 proc.) orazPolskiego Stronnictwa Ludowego (40 proc.).

Donald Tusk jest trzykrotnym premierem Rzeczpospolitej. Ponownie objął ten urząd 13 grudnia 2023 roku, gdy jego rząd został zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim w Warszawie przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Wydarzenie to poprzedziło wygłoszone przez Tuska w Sejmie exposé.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

