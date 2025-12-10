W skrócie Sanepid ostrzega przed szklanym kubkiem z powodu migracji ołowiu i kadmu.

Importer natychmiast wycofał produkt ze sprzedaży i umożliwia zwrot wadliwych kubków.

Trwa postępowanie wyjaśniające dotyczące przyczyn pojawienia się zagrożenia.

Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała ostrzeżenie dotyczące szklanego kubka, w którym podczas kontroli wykryto migrację ołowiu i kadmu z obrzeża naczynia.

Jak podkreślają eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - PIB, stwierdzone poziomy migracji obu metali ciężkich "stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka".

Niebezpieczny produkt w sprzedaży. Sanepid ostrzega

Chodzi o kubek szklany z partii nr 578ES-MLC-ONE, oznaczony kodem kreskowym: 5907225048525

Importerem i dystrybutorem produktu w Polsce jest firma: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku. Kubki zostały wyprodukowane w Chinach.

Po otrzymaniu informacji o wykrytym zagrożeniu importer zdecydował o natychmiastowym wycofaniu produktu ze sprzedaży.

Jednocześnie na stronie www.sinsay.com oraz w sklepach stacjonarnych zamieszczono informację o stwierdzonym zagrożeniu oraz możliwości zwrotu produktu (wraz z instrukcją zwrotu).

Migracja ołowiu i kadmu ze szklanego kubka. Trwa postępowanie wyjaśniające

Sanepid przekazał, że prowadzi postępowanie wyjaśniające we współpracy z importerem. Działania mają ustalić skalę problemu i jego źródło.

Inspekcja Sanitarna apeluje, by nie używać wskazanych kubków do kontaktu z żywnością i jak najszybciej zwrócić je do sklepu. W przypadku posiadania produktu konsumenci mogą skorzystać z procedury zwrotu ogłoszonej przez dystrybutora.

