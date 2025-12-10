Metale ciężkie w kubku znanej marki. "Istotne zagrożenie dla zdrowia"

W kubkach dystrybuowanych przez markę Sinsay stwierdzono migrację ołowiu i kadmu - podał w komunikacie Główny Inspektorat Sanitarny. Eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oceniają, że poziom tych metali ciężkich stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia. Produkt został wycofany ze sprzedaży. Konsumenci nie powinni ich używać do kontaktu z żywnością.

Ostrzeżenie GIS. Migracja ołowiu i kadmu ze szklanego kubkaGIS / devmarya123RF/PICSEL

W skrócie

  • Sanepid ostrzega przed szklanym kubkiem z powodu migracji ołowiu i kadmu.
  • Importer natychmiast wycofał produkt ze sprzedaży i umożliwia zwrot wadliwych kubków.
  • Trwa postępowanie wyjaśniające dotyczące przyczyn pojawienia się zagrożenia.
Państwowa Inspekcja Sanitarna wydała ostrzeżenie dotyczące szklanego kubka, w którym podczas kontroli wykryto migrację ołowiu i kadmu z obrzeża naczynia.

Jak podkreślają eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - PIB, stwierdzone poziomy migracji obu metali ciężkich "stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka".

    Niebezpieczny produkt w sprzedaży. Sanepid ostrzega

    Chodzi o kubek szklany z partii nr 578ES-MLC-ONE, oznaczony kodem kreskowym: 5907225048525

    Importerem i dystrybutorem produktu w Polsce jest firma: LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku. Kubki zostały wyprodukowane w Chinach.

    Po otrzymaniu informacji o wykrytym zagrożeniu importer zdecydował o natychmiastowym wycofaniu produktu ze sprzedaży.

    Jednocześnie na stronie www.sinsay.com oraz w sklepach stacjonarnych zamieszczono informację o stwierdzonym zagrożeniu oraz możliwości zwrotu produktu (wraz z instrukcją zwrotu).

      Migracja ołowiu i kadmu ze szklanego kubka. Trwa postępowanie wyjaśniające

      Sanepid przekazał, że prowadzi postępowanie wyjaśniające we współpracy z importerem. Działania mają ustalić skalę problemu i jego źródło.

      Inspekcja Sanitarna apeluje, by nie używać wskazanych kubków do kontaktu z żywnością i jak najszybciej zwrócić je do sklepu. W przypadku posiadania produktu konsumenci mogą skorzystać z procedury zwrotu ogłoszonej przez dystrybutora.

