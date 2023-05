Donald Tusk: To najdramatyczniejszy moment w historii od 1989 roku

Niedługo po decyzji parlamentu głos w sprawie zajął sam Donald Tusk. - To jest właściwie historyczny moment, ale nie oznacza to, że to moment, z którego powinniśmy się cieszyć - stwierdził były premier.

Jak oznajmił, "chciałby zobaczyć twarze tych, którzy po raz kolejny złamali Konstytucję, złamali dobre obyczaje i fundamentalne zasady demokracji ze strachu przed utratą władzy, przed ludźmi i odpowiedzialnością po przegranych wyborach".

Tusk ocenił, że przyjęcie ustawy jest "najdramatyczniejszym momentem w historii polskiej demokracji po roku 1989". - Najlepszą odpowiedzią na to będzie marsz 4 czerwca - powiedział lider największej partii opozycyjnej.

"Nie ma na to zgody Polaków. Będą bardzo, bardzo żałowali"

- Było 100 powodów, żeby wyjść i protestować przeciwko temu, co się dzieje w Polsce, to jest 101 powód, równie poważny jak poprzednie - zdeklarował i zaprosił do udziału w demonstracji opozycji zaplanowanej na 34. rocznicę częściowo wolnych wyborów.

Lider PO oświadczył, że "nie ma zgody Polaków na likwidację polskiej demokracji, o którą całe pokolenia walczyły z taką determinacją". Dodał, że jego partia "ma strategię na tę komisję".

- Widzieliście dziś państwo tchórzy, którzy chcieli wyeliminować swojego najgroźniejszego przeciwnika. Naszą odpowiedzią będzie odwaga nasza i obywateli. Ci, którzy zagłosowali dziś za złamaniem Konstytucji, będą tego bardzo, bardzo żałowali - zakończył lider PO.