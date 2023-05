Awantura w Sejmie. Budka wezwał Kaczyńskiego, Schreiber odpowiada

Na słowa Borysa Budki zareagował minister Łukasz Schreiber, który złożył wniosek przeciwny.

- Pani marszałek, panie premierze, wysoka izbo, kiedy wychodzimy na tą mównicę przede wszystkim kłaniamy się pani marszałek i panu premierowi, warto o tym pamiętać - podkreślił polityk PiS.

- Bezczelne było to, co mówiliście przed chwilą. Bo możecie mówić cokolwiek ale zarzucać prezesowi jarosławowi Kaczyńskiemu tchórzostwo, to tylko wy możecie. To jest niegodne - ocenił minister.

Jak zaznaczył, przyjęcie ustawy o powołaniu Komisji ds. badania rosyjskich wpływów to "wołanie o prawdę, uszanowanie i wzmocnienie Konstytucji".