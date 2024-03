Szymon Hołownia pod lupą. Wyborcy Trzeciej Drogi zabrali głos

Przypomnijmy, że posłowie będą pracować nad czterema projektami - dwoma Lewicy (o terminacji ciąży do 12. tygodnia i dekryminalizacji) KO (również o terminacji ciąży do 12. tygodnia) i Trzeciej Drogi o powrocie do kompromisu z ustawy z 1993 r. Formacja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza proponowała, by po przegłosowaniu swojej propozycji rozpisać referendum.