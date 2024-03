Rozłam w Trzeciej Drodze. Chodzi o aborcję

- Stajemy jako kobiety, które chodziły na czarne marsze. (...) Dementujemy, że tylko Lewica jest za obroną praw kobiet - wskazywała Żaneta Cwalina-Śliwowska z Trzeciej Drogi, odnosząc się do kwestii terminacji ciąży. Apelowała, że zmiany muszą dokonywać się bez kłótni w koalicji rządzącej, bo tarcia "wzmacniają Prawo i Sprawiedliwość". Ona i inne posłanki tego ugrupowania podkreślały, że liczą na jednomyślność w koalicji i poparcie przez Lewicę wszystkich czterech projektów, które znajdują się u marszałka. Zapewniły, że zagłosują za skierowaniem do drugiego czytania każdego z nich. Przyznały, że w klubie nie ma dyscypliny partyjnej w sprawach światopoglądowych, a one same opowiadają się za liberalizacją prawa aborcyjnego.