Według badania United Surveys zrealizowanego na zlecenie Wirtualnej Polski prawie 57 proc. badanych pozytywnie ocenia Szymona Hołownię jako marszałka Sejmu . Widać jednak, że poparcie dla polityka spadło, co może mieć związek z jego decyzją ws. aborcji.

Wiele wskazuje na to, że wielu badanych, którzy wcześniej wybrali odpowiedź "zdecydowanie pozytywnie", w marcu ocenili go "raczej pozytywnie" , bo tę opcję wybrało 38 pkt. proc. czyli o 8,1 pkt. proc. więcej niż wcześniej.

Negatywnie oceniło Hołownię 31,8 pkt. proc. ankietowanych. Na wybranie odpowiedzi "raczej negatywnie" zdecydowało się 11,3 pkt. proc. uczestników badania, co oznacza spadek o 1,4 pkt. proc. Mocno wzrósł odsetek respondentów, którzy wybrali opcję "zdecydowanie negatywnie" - 20 pkt. proc., co oznacza wzrost o 6,4 pkt. proc.

Jak odpowiadali wyborczy poszczególnych partii?

Zamieszkanie ws. aborcji. Hołownia przesunął termin procedowania

Sondaż został przeprowadzony po decyzji Hołowni w sprawie aborcji. Sejm miał się zająć ustawami w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu, ale 5 marca zmienił zdanie. - Podjąłem decyzję, żeby te projekty dotyczące prawa aborcyjnego były procedowane i były procedowane w niedalekim terminie, ale jednak tuż po pierwszej turze wyborów, a więc to się odbędzie w Sejmie 11 kwietnia - zapowiedział wtedy.

Decyzję tłumaczył chęcią uniknięcia tarć między ugrupowaniami. Podkreślił, że robi wszystko, by Sejm poważnie zajął się tymi projektami. - Natomiast żyjemy w rzeczywistości politycznej, a nie idealnej, jesteśmy w środku bardzo gorącej kampanii wyborczej - tłumaczył.

W Sejmie czekają cztery ustawy o aborcji - dwie Lewicy, dotyczące aborcji do 12 tygodnia, jedna KO, która również zakłada aborcję do 12 tygodnia oraz jedna Trzeciej Drogi, która miałby doprowadzić do powrotu ustawy z 1993 roku.