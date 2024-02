Czarnek do ukraińskiego premiera: Niech pan porzuci ten bezczelny ton

"Niech Pan porzuci ten bezczelny ton, bo szkodzi Pan Ukrainie i naszym relacjom" - zwrócił się w sieci Przemysław Czarnek do ukraińskiego premiera. Politykowi PiS nie spodobała się zapowiedź Denysa Szmyhala sugerującego, że jeśli kryzys przy granicy nie skończy się do 28 marca, to Kijów rozważy środki odwetowe. Były minister edukacji zasugerował również, że produkty importowane ze wschodu są "szkodliwe dla zdrowia".