Dodatkowa trasa eksportowa w związku z blokowaniem polsko-ukraińskiej granicy miałaby przebiegać przez Dunaj . Jak podaje Bloomberg, miałaby pomóc Ukrainie wrócić do "przedwojennego" poziomu eksportu.

- Nasze plany na ten rok to usunięcie wszystkich sztucznych przeszkód dla eksporterów i pracujemy nad poprawą logistyki krajowej - mówił mówił minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakow.

Nowa trasa eksportowa. "Rumunia jest bardziej przewidywalna"

Chociaż niewiele szczegółów podano, minister przekazał, że trasa miałaby przebiegać od ukraińskiego portu Izmail do Konstancy w Rumunii i dunajski portów w Niemczech .

- Na pewno nie jest to zagrożenie dla polskich rolników, ponieważ przewozimy nie tylko produkty rolne, ale także części samochodowe dla niemieckich producentów samochodów, przetworzone produkty, które nie trafiają do Polski. Blokada granicy to wielomiliardowe straty zarówno dla naszej gospodarki, jak i dla gospodarki Unii Europejskiej - mówił Oleksandr Kubrakow.