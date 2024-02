- Współpraca z panem prezydentem jest w 100 proc. zgodna. Dotyczy to także oceny sytuacji w Ukrainie i na granicy polsko-ukraińskiej - podkreślił premier.

Donald Tusk: Propaganda na granicy to zdrada stanu

Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że niezależnie od problemów związanych z importem ukraińskich produktów do UE, pomoc oraz wsparcie Polski dla Ukrainy w wojnie z Rosją pozostaną niezmienne. - Nie ustaję jednocześnie w wysiłkach na rzecz polskich rolników - zaznaczył Tusk i dodał, że nasz kraj jest najbardziej poszkodowany wskutek liberalizacji handlu ze wschodnim sąsiadem.

- Nie zgodzę się nigdy na jedną rzecz - nie możemy pozwolić na to, by - wykorzystując protesty rolników przy granicy - aktywni byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina , służą propagandzie rosyjskiej i kompromitują państwo polskie, nas Polaków i protestujących - oświadczył premier.

Przejścia graniczne na liście infrastruktury krytycznej

- To kwestia najbliższych godzin - podkreślił. - To będzie oznaczało także innego typu reżim organizacyjny na przejściach granicznych. (...) Będziemy wyciągali z tego praktyczne konsekwencje - oznajmił i zaznaczył, że decyzja to "zabezpieczenie się na przyszłość".