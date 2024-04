Czarne chmury nad minister klimatu. "Nie ma naszej zgody"

Premier Donald Tusk potwierdził w ubiegłym tygodniu, że do rekonstrukcji rządu dojdzie. Zapowiedział, że będzie ona "zależała tylko i wyłącznie od merytorycznej oceny ministrów albo ich decyzji politycznej". Wiadomo, że część ministrów odejdzie z powodu startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego .

Posada Pauliny Hennig-Kloski. "Twardo stoimy za panią minister"

- Nie widzimy podstaw do tego, by zmieniać coś w składzie rządu z ramienia Polski 2050. Twardo stoimy za panią minister . Nie ma i nie będzie naszej zgody na odwoływanie dobrych ministrów - oświadczył w rozmowie z PAP szef klubu Polska 2050-TD Mirosław Suchoń .

Inny poseł Polski 2050-TD Paweł Śliz ocenił, że Hennig-Kloska "swoją pracę wykonuje w sposób wzorowy". - Nie ma żadnych podstaw do tego, by usuwać ze stanowiska minister Hennig-Kloskę. Zapewniam, że w koalicji nie toczą się żadne rozmowy tego dotyczące - podkreślił w rozmowie z PAP.

Rekonstrukcja rządu. Lewica straci jeden z resortów?

Mirosław Suchoń o resorcie klimatu: Dziwią mnie plotki

Mirosław Suchoń pytany o tzw. aferę wiatrakową, odparł, że została ona nakręcona przez "histeryczną PiS-owską opozycję". - Działacze PiS, będą to przypominać do końca świata, a nawet dzień dłużej, zapominając o tym, że z powodu ich decyzji Polska jest opóźniona w transformacji energetycznej. A wysokie ceny energii, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, to konsekwencje ich zaniechań - powiedział.