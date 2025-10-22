Córka premiera ze statusem poszkodowanej. Reaguje Donald Tusk

Portal Onet potwierdził w rozmowie z prok. Józefem Gackiem, że Katarzyna Tusk-Cudna uzyskała status poszkodowanej w związku z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus do celów politycznych.

Sprawa dotyczy podejrzenia inwigilacji Romana Giertycha. Obecny poseł Koalicji Obywatelskiej przed 2023 rokiem był adwokatem polityków ówczesnej opozycji, m.in. Donalda Tuska i członków jego rodziny. Potencjalnie (w związku z podsłuchiwaniem) mogło dojść do naruszenia tajemnicy adwokackiej.

Niedługo później na medialne doniesienia zareagował szef polskiego rządu. "Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę. Wnuczki i wnuków też, podpalaczu z Żoliborza?" - napisał Tusk, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego.

Premier już wcześniej użył tego określenia względem prezesa PiS. Nazwanie polityka prawicy "podpalaczem z Żoliborza" ma związek z próbą podpalenia siedziby Platformy Obywatelskiej w Warszawie, do której doszło w miniony piątek.

Chwilę potem premier opublikował drugi wpis. "W tym podsłuchiwaniu moich najbliższych chodziło Kaczyńskiemu prawdopodobnie o ochronę instytucji rodziny. W imię tradycyjnych wartości oczywiście" - napisał w serwisie X.

O komentarz do sprawy został poproszony sam Jarosław Kaczyński. - Bzdura - skomentował krótko w rozmowie z dziennikarzami, gdy zmierzał na przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Prezes PiS ma składać zeznania w roli świadka w sprawie wyborów korespondencyjnych.

Śledztwo ws. Pegasusa. Prokurator Gacek: Córka premiera Tuska ze statusem poszkodowanej

- Mogę potwierdzić jedynie, że pani Katarzyna Tusk-Cudna została już przesłuchana przez prokuraturę w charakterze osoby pokrzywdzonej w sprawie dotyczącej uchylenia immunitetu panu Bogdanowi Święczkowskiemu i panu prokuratorowi Pawłowi Wilkoszewskiemu - tłumaczył prok. Gacek, który jest szefem specjalnego zespołu w Prokuraturze Krajowej ds. inwigilowania systemem Pegasus.

Wątek Bogdana Święczkowskiego, obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej prokuratora krajowego, dotyczy polecenia wydanego prok. Pawłowi Wilkoszewskiemu. Zdaniem śledczych Święczkowski wydał polecenie swojemu podwładnemu, aby ten wykonał kopię materiałów z inwigilowania Romana Giertycha.

Onet podał również, powołując się na dwa niezależne źródła, że do prokuratury na przesłuchanie wezwano żonę premiera, Małgorzatę Tusk.

Interia zwróciła się z prośbą o komentarz do działu prasowego Prokuratury Krajowej. Czekamy na odpowiedź.

Akt oskarżenia wobec posła PiS. Michał Woś odpowie przed sądem

We wtorek rzeczniczka prokuratora generalnego poinformowała o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia posłowi PiS Michałowi Wosiowi. Były wiceminister sprawiedliwości miał przekazać środki na zakup oprogramowania Pegasus. Wypłatę 25 mln złotych na rzecz Centralnego Biura Antykorupcyjnego (służba korzystała z systemu - red.) dokonano w kilku transakcjach w październiku i listopadzie 2017 roku.

Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez Wosia miało się sprowadzać do zupełnie dowolnego i swobodnego przyznawania środków z Funduszu Sprawiedliwości dla beneficjentów - wynika z treści opublikowanego oświadczenia.

"Beneficjenci programu nie posiadali związku z celami Funduszu, czym działali na szkodę interesu publicznego, (...) ograniczając dostępność środków pochodzących z Funduszu uprawnionym osobom" - wskazano.

Michał Woś wydał oświadczenie, w którym odpiera zarzuty. "Nie zakupiłem systemu Pegasus, choć chętnie bym to zrobił, aby skuteczniej łapać przestępców. Udzieliłem legalnego dofinansowania dla CBA, które zakupiło system do łapania bandziorów przez kilkanaście państw UE" - napisał na platformie X.

