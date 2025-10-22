W skrócie Ponad połowa Polaków negatywnie ocenia rząd Donalda Tuska według najnowszego sondażu.

Coraz więcej niezadowolenia pojawia się także wśród wyborców koalicji rządzącej, nie tylko opozycji.

Spadające poparcie dla koalicji i samego premiera podkreśla narastający kryzys polityczny.

"Jak ocenia Pan/Pani rząd premiera Donalda Tuska" - tak brzmiało pytanie, które zadano uczestnikom sondażu przeprowadzonego przez pracownię United Surveys dla WP.

Sondaż. Polacy krytyczni wobec rządu Donalda Tuska

Z opublikowanych w środę rezultatów badania opinii społecznej wynika, iż "zdecydowanie pozytywnie" o obecnym gabinecie premiera Tuska wypowiada się 11,2 proc. respondentów (z tego 26 proc. wyborców koalicji rządzącej i 2 proc. wyborców PiS, Konfederacji lub pozostałych partii).

Odpowiedź "raczej pozytywnie" wybrało natomiast 24,3 proc. pytanych (z czego 58 proc. to wyborcy koalicji rządzącej, 2 proc. to wyborcy opozycji sejmowej, a 20 proc. to pozostali wyborcy).

Łącznie pozytywnie o rządzie skłonnych jest mówić 35,5 proc. badanych, jednak mimo tego, jak zauważają twórcy sondażu, struktura ocen negatywnych wskazuje na utrzymujący się brak zaufania i trudności w budowaniu szerszego poparcia społecznego.

Radę Ministrów na czele z Donaldem Tuskiem negatywnie widzi aktualnie ponad połowa badanych (52,8 proc.), z czego "zdecydowanie negatywnie" - 38,7 proc., a "raczej negatywnie" - 14,1 proc.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało ogółem 11,7 proc. pytanych.

Spadają notowania rządzących. Koalicja pogrąża się w kryzysie?

Ostatnie sondaże wskazują na negatywne podejście wobec rządu, jak i samego premiera. Polacy zdają się być coraz mniej zadowoleni z tego, jak będąca u władzy koalicja powolnie realizuje swoje obietnice z kampanii w 2023 roku, skupiając się przede wszystkim na kwestiach personalnych.

Nie tak dawno temu opisywaliśmy badanie, w którym niemal połowa respondentów (47 proc.) stwierdziła, że Donald Tusk nie powinien dalej sprawować funkcji szefa rządu, z czego silne przekonanie na ten temat wykazało aż 32 proc. ankietowanych.

Koalicja Obywatelska cały czas pozostaje na czele w sondażach dotyczących poparcia dla poszczególnych ugrupowań, jednakże po piętach depcze jej Prawo i Sprawiedliwość. Umacniają się także Konfederacja oraz partia Grzegorza Brauna. Z kolei tworzące rząd Polska2050 i PSL znajdują się pod progiem wyborczym, a Lewica balansuje tuż nad nim.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys na zlecenie IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 10-13 października 2025 roku. Badanie wykonano metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) oraz CAWI (ankiety internetowe) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków.

