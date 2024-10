Co dalej z Marcinem Romanowskim? Jest zapowiedź prokuratury

Na pytanie czy stanie się to dziś lub jutro Nowak odparł, że nie chciałby wskazywać dokładnej daty. - Jak państwo wiedzą ponowne zatrzymanie na podstawie tych samych zarzutów, podejrzeń, faktów nie jest możliwe - dodał. - Na razie nie mamy nowych podstaw do zatrzymania, ale będą one wykonane w najkrótszym możliwym terminie. Prokurator jest zdeterminowany, by przeprowadzić te czynności szybciej. I tak tok sprawy został zakłócony z powodu przesłanej formalnej - immunitetu - która wczoraj została uchylona - powiedział prokurator Nowak.