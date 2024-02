- Jeżeli nie będzie uderzenia się w piersi i rozliczenia tego, co się wydarzyło, a również zaplanowania zmian personalnych, to PiS "popłynie" , z PiS-u nic nie zostanie - ocenił na antenie Radia Plus parlamentarzysta.

Ardanowski: PiS z Kaczyńskim na czele się nie podniesie

Walka o władzę. Mateusz Morawiecki chce przejąć PiS

Kaczyński zmienia zdanie. Politycznej emerytury nie będzie

- Nie jestem dezerterem. Jak partia zdecyduję inaczej to oczywiście to uszanuję, bo nie chcę być jak stary Le Pen, co partii nie chciał oddać (...). Natomiast jeśli uzyskam odpowiednie poparcie to dalej będę (prezesem PiS - red.) - powiedział przed tygodniem Jarosław Kaczyński.