Decyzja Kaczyńskiego ws. przyszłości w partii. "Nie jestem dezerterem"

- Jak partia zdecyduję inaczej to oczywiście to uszanuję, bo nie chcę być jak stary Le Pen, co partii nie chciał oddać (...). Natomiast jeśli uzyskam odpowiednie poparcie to dalej będę (prezesem PiS - red.) - powiedział Jarosław Kaczyński .

Wśród potencjalnych następców pojawiali się m.in. Przemysław Czarnek oraz Patryk Jaki . Nawoływał do tego w jednym z ostatnich tekstów bliski prawicy prof. Andrzej Nowak. Wielu prominentnych polityków w odpowiedzi na jego postulaty stwierdziło, że "nie jest on politykiem", poza tym nie powinien kwestionować przywództwa Kaczyńskiego.

Kaczyński o relacji z komisarzem: Lubiłem go, mamy ten sam stosunek do zwięrząt

- Z bólem przyjąłem jego postawę, bo go lubiłem. Mieliśmy co najmniej jeden punkt wspólny: stosunek do zwierząt. A dla mnie to bardzo ważna rzecz. Poza tym prywatnie go lubiłem, odwiedzałem go. Jestem zawiedziony - przyznał Jarosław Kaczyński.