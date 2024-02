Rzecznik resortu nie wytrzymał. Skrytykował byłego ministra

"Pan oraz pana główny doradca wojskowy gen. Gocuł zarzucacie mi brak przygotowania dokumentów strategicznych. Tymczasem w odpowiedzi na interpelację pańskiego kolegi z koalicji deklarujecie realizację swoich priorytetów w oparciu o dokumenty strategiczne przygotowane przeze mnie we współpracy z Prezydentem RP czyli o Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP i Program rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035" - przekazał Mariusz Błaszczak we wpisie w serwisie X.

Mariusz Błaszczak kontra MON. "Nie macie jasnego planu"

Następnie Błaszczak udzielił ministrowi "rady" . Uznał, że "większość żołnierzy jest przeciwna" zatrudnieniu na głównych doradców osób takich jak gen. Gocul, gen. Majewski, czy gen. Drewniak. "Wiedzą, że klub emerytowanych generałów swoimi 'światłymi radami' sparaliżuje ich ciężką pracę. Wszyscy pamiętamy, że to między innymi ich działalność doprowadziła do drastycznego osłabienia Wojska Polskiego w latach 2007-2015" - podsumował.

Oświadczenie MON po wpisie Błaszczaka

"Kolejny raz próbuje pan manipulować informacją w sprawie zakupów uzbrojenia dla naszej armii. To sianie dezinformacji. Szkoda, że nie był pan na SKON kiedy wstępnie podsumowaliśmy to, co zastaliśmy w resorcie i nakreśliliśmy plany na przyszłość. Tryb zakupów i zasady ich finansowania w wykonaniu poprzedniego rządu były wyjątkowo nieprzejrzyste" - dodawał zwracając się do byłego ministra.