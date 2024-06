- Nie mam słów, żeby skomentować to, co robi Trybunał Konstytucyjny w sprawie działań Sejmu - stwierdził Szymon Hołownia. Ocenił, że jest to "działalność antypaństwowa, wywrotowa, sabotaż ustrojowy". - Sejm będzie pracował normalnie, niezależnie, jakie zdanie mają w tej sprawie byli posłowie PiS ubrani teraz z w togi - mówił marszałek.