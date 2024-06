W czwartek po południu w Sejmie odbyła się debata nad zniesieniem zakazu handlu w niedziele. W imieniu wnioskodawców projekt przedstawił Ryszard Petru - parlamentarzysta klubu Polska 2050.

Podczas dyskusji głos zabrało wielu posłów. Jednym z nich był Piotr Kaleta (PiS), który pozwolił sobie na osobisty przytyk do politycznego konkurenta. - Chciałbym stanąć w obronie pana posła Ryszarda Petru, ponieważ ja wiem, że on od jakiegoś czasu ma trudne chwile - powiedział przedstawiciel prawicy. Reklama

Sejm. Ryszard Petru a Piotr Kaleta. Spięcie między posłami na sali plenarnej

- Pani Lubnauer ministrem, pani Gasiuk-Pihowicz do europarlamentu, on bidulek został tutaj sam i tak dlatego wymyśla jakieś propozycje, które mają przysporzyć mu chwały, a chwały mu nie przysparzają - ocenił Piotr Kaleta.

Nawiązał także do przejęzyczenia Petru z grudnia 2016 roku, gdy ten powiedział "święto sześciu króli", a także nazwał go "młodym żonkisiem". - Wszystkie Ryśki to fajne chłopaki z wyjątkiem Ryśka Petru - zakończył poseł PiS.

Parlamentarzysta Polski 2050 nie pozostawił uwag reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości bez komentarza. Petru ocenił, że wystąpienie Kalety było "prymitywne" i poprosił wicemarszałka, by uciszył Kaletę, ponieważ "zawsze zachowuje się nieelegancko i po chamsku".

Posłowie starli się w Sejmie. "Takich chojraków, to ja widziałem całą masę"

Gdy Ryszard Petru kontynuował swoje wystąpienie, Piotr Kaleta - siedząc w ławach opozycyjnych - przerywał wystąpienie posła-wnioskodawcy. - Jak pan chce komentować, to niech sobie pan wyjdzie i pokomentuje, powysyła SMS-y. Pan mocny w gębie jest, ale w cztery oczy, jak się spotykamy, to pana zatyka, pan nic nie jest w stanie powiedzieć - oznajmił nagle Petru. Reklama

- Takich chojraków, to ja widziałem całą masę. W cztery oczy to pan główkę spuszcza i ucieka. To jest taki pseudobohater - jak jest dookoła niego PiS, to się nie boi, zobaczymy mnie, to spada, ucieka. Z takich tchórzliwych posłów Polski nie będzie - dodał poseł Polski 2050.

- To chodź, wyjdziemy - odpowiedział mu Piotr Kaleta. - Bohater - ironizował poseł Polski 2050 i zwrócił się do wicemarszałek, by zwróciła uwagę na Kaletę w przeszłości, ponieważ to "pseudochojrak".

Po wystąpieniu przedstawiciela obozu rządzącego Monika Wielichowska powiedziała, że Piotr Kaleta może złożyć oświadczenie w związku ze słowami oponenta. - No gdzie! - odparł poseł PiS, rezygnując z riposty.

