W piątek Komisja Europejska zdecydowała o podziale blisko 500 milionów euro, które mają być przeznaczone na zwiększenie zdolności produkcyjnych amunicji artyleryjskiej i czołgowej . Według założeń w krajach Unii Europejskiej możliwości mają wzrosnąć do dwóch milionów sztuk pocisków rocznie. Obecnie jest to szacowane na blisko milion.

W przypadku polskich firm z trzech wnioskujących o dotacje, środki zostaną przekazane wyłącznie do jednej firmy. Mowa o zakładzie Dezamet, której właścicielem jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Komisja Europejska zdecydowała o przekazaniu do Polski 2,1 miliona euro .

Radosław Sikorski krytykuje rząd Morawieckiego. "Nasze firmy wnioskowały o 15 razy mniej środków"

"Wnioski przyjmowano do 13 grudnia 2023 r. Trzy nasze firmy wnioskowały o 15 razy mniej niż Niemcy ostatecznie dostały. Z czego co najmniej jeden z tych polskich wniosków złożono nie do tego programu" - stwierdził we wpisie na platformie X.