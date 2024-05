"Bon to żadna osłona". PiS zapowiada obywatelski projekt ustawy

W trakcie konferencji zatytułowanej "Lepsze życie Polaków" Jarosław Kaczyński komentował informacje dotyczące prawdopodobnych wysokości podwyżek cen energii elektrycznej i gazowej. Prezes PiS skrytykował działania rządu Donalda Tuska stwierdzając, że będzie to "uderzenie w kieszenie" obywateli.

- To są bardzo poważne podwyżki, które będą obciążały społeczeństwo. Będą kolejnym krokiem w stronę obniżania stopy życiowej. Jesteśmy zdecydowanie przeciwko temu, bo jest to odrzucenie polityki, jedynie rozsądnej, by w Polsce stopa życiowa nie tylko była utrzymana, ale rosła. Taka polityka wymagała osłon i myśmy takie osłony utrzymywali. Natomiast nasi następcy to odrzucają. Te bony, które zostały zaproponowane, to coś, co nie ma żadnego znaczenia, to żadna osłona, na to trzeba dużo więcej pieniędzy - stwierdził.

Jednocześnie lider największej partii opozycyjnej zapowiedział stworzenie obywatelskiego projektu ustawy, która ma trafić do parlamentu po zebraniu wymaganej liczby podpisów.



- Coś trzeba zrobić. Jeśli chodzi o metodę najprostszą, składanie projektów ustaw z podpisami posłów, to ta metoda całkowicie zawodzi. Trzeba użyć innej, tą metodą jest zebranie podpisów pod społecznym projektem, do tego przystępujemy - zapowiedział.

- To jest środek nacisku. Nie ukrywamy, że chcemy skłonić władze ku temu, by z tej drogi, którą teraz podjęła, zrezygnowała. To ma szerszy kontekst, polityki rozwojowej, myśmy taką stosowali i kontekst polityki antyrozwojowej, która m.in. obejmuje działania zmierzające do tego, żeby stopa życiowa w Polsce spadała, by gospodarka w Polsce nie wchodziła na wyższy etap - dodał.

Zapytany o ewentualne konsultacje przy projekcie z innymi ugrupowaniami politycznymi prezes PiS podkreślił, że jest to mało prawdopodobne ze względu na niski poziom kultury po drugiej stronie sceny politycznej.

- My zawsze jesteśmy gotowi do rozmowy, ale to wymaga pewnego poziomu kultury. Nasza lista do Parlamentu Europejskiego może się komuś nie podobać, ale jeśli ktoś pełniący bardzo wysoką funkcję państwową nazywa ją nie "listą śmierci" (...) tylko "listą śmierdzącą" to po prostu jest tak nisko, że trudno rozmawiać. Jest kwestia pewnego poziomu, ten poziom polskiej kultury politycznej został w sposób celowy kompletnie zniszczony przez Platformę Obywatelską, a teraz jeszcze inni się do tego dołączają - przekonywał.

