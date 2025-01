Adam Bodnar był we wtorek rano gościem Radia Zet. Szef resortu sprawiedliwości został zapytany przez prowadzącego rozmowę Bogdana Rymanowskiego o to, czy chciałby, aby jego zastępcą został poseł Koalicji Obywatelskiej i mecenas Roman Giertych .

- Dlaczego się zastanawiam? Mam obecnie jeden brakujący wakat na stanowisku wiceministra sprawiedliwości, ale jest to akurat z miejsc lewicy i - o ile wiem - pan Roman Giertych nie reprezentuje lewicy - podkreślił. Prowadzący dopytał w trakcie wypowiedzi szefa MS: "czyli nie?", ale Adam Bodnar nie kontynuował.

Adam Bondar i Roman Giertych. Poseł krytykował prace nadzorowane ministra

Parlamentarzysta i szef zespołu do spraw rozliczeń PiS stwierdził, że śledczy dysponują dowodami, nagraniami i zeznaniami w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a mimo to nie działają właściwie i nie pociągają należycie do odpowiedzialności polityków poprzedniego obozu władzy.