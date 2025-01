Subwencja dla PiS. Ryszard Kalisz: Nie ma wypłaty pieniędzy

- Krótko mówiąc, nie ma wypłaty pieniędzy, ale tylko na rok (...). To będzie jeszcze rozpatrywane, bo jest podobny przepis w ustawie o partiach politycznych, jak artykuł 145 paragraf 6 w Kodeksie wyborczym, że jak jest orzeczenie Sądu Najwyższego, to wtedy PKW jest zobligowania do przyjęcia. Cały problem sprowadza się do tego, czy mamy do czynienia z wyrokiem SN - mówił Kalisz.