Awantura w Sejmie. Janusz Kowalski: Czemu się drzecie, opozycjo?

Oprac.: Michał Blus Polska

- Nie dawaliście pieniędzy na edukację, bo kasa szła do mafii VAT-owskich - mówił w kierunku opozycji Przemysław Czarnek, odpierając w Sejmie zarzuty ws. subwencji udzielonych przez jego ministerstwo. - Znamienne jest to, że gdy mowa jest o złodziejstwie, to pojawia się Czarnek - odpowiedział mu Borys Budka (KO). Ministra edukacji bronił Janusz Kowalski, który zaapelował aby wszyscy Ci, którzy go popierają, wstali i zaczęli bić brawo.

Zdjęcie Poseł Janusz Kowalski / Piotr Nowak / PAP