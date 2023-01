We wtorek TVN24 opublikowało listę 12 nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Przekazano, że są na niej "wille, budynki, apartamenty i działki budowlane", które trafią do polityków PiS, działaczy katolickich oraz prawicowych organizacji.

Wystąpiły one o dotację na zakup nieruchomości m.in. na warszawskim Żoliborzu, Mokotowie i Ursynowie, w Toruniu, Lublinie, Katowicach i Jadwisinie. Kwoty dotacji wynoszą od 5 mln zł do blisko 600 tys. zł.

Posłanki KO: Dotacja dla fundacji, w radzie programowej której zasiada Gliński

Wcześniej, w połowie stycznia 2023 r. posłanki Katarzyna Lubnauer i Krystyna Szumilas (KO) poinformowały, że przeprowadziły kontrolę poselską zorganizowanego przez MEiN w ubiegłym roku konkursu na dofinansowania na "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania".

Poinformowały, że łącznie na konkurs resort przeznaczył 40 mln zł. Maksymalnie można było otrzymać pięć mln zł. Największym beneficjentem konkursu, jak podkreśliły, była fundacja Polska Wielki Projekt. Lubnauer zaznaczyła, że w radzie programowej fundacji zasiada m.in. minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, a także europosłowie PiS Zdzisław Krasnodębski i Ryszard Legutko.

- Ta fundacja dostała pięć mln zł na zakup nieruchomości, dokładnie willi na warszawskim Mokotowie, która została zakupiona od Polskiego Holdingu Nieruchomości. Zaznaczę, że to spółka, gdzie 72 proc. kapitału to kapitał Skarbu Państwa, pod nadzorem ministra aktywów państwowych Jacka Sasina - podkreśliła Lubnauer.

Dodała, że willa ta po upływie pięciu lat będzie mogła zostać wykorzystana w dowolnych celach, w tym komercyjnych.

MEiN: Polska Wielki Projekt rozwija wolontariat wśród studentów

Rzeczniczka MEiN Adrianna Całus-Polak poproszona o odniesienie się do zarzutów posłanek, zwróciła uwagę, że pozyskanie siedziby przez fundację przyczyni się do podtrzymania projektów przez nią realizowanych, w tym: Kongres Polska Wielki Projekt, Wielki Projekt dla Pokoleń czy Polska Wielki Projekt w regionach.

- Dodatkowo Fundacja planuje kolejne działania, w tym budowę studia nagraniowego, które pozwoli m.in. na tworzenie nowatorskich treści edukacyjnych. Wszystkie projekty, które realizuje Fundacja mają charakter niekomercyjny, nieodpłatny i posiadają walory edukacyjne i potencjał wychowawczy, a docieranie do młodych obywateli objętych system oświaty jest jednym z najistotniejszych wyzwań, jakie stawia sobie Fundacja - stwierdziła.

Wskazała również, że kongres Polska Wielki Projekt rozwija wolontariat wśród studentów. Jest to dla nich - jak podała - "okazja nie tylko kształtowania najważniejszego patriotycznego kongresu w Polsce, ale także nawiązania kontaktów z najwybitniejszymi myślicielami na świecie".

We wtorek posłanki KO Szumilas i Lubnauer poinformowały, że chcą zwrócić się do Najwyższej Izby Kontroli, by zbadała ten konkretny konkurs. Również posłowie Lewicy Krzysztof Śmiszek i Andrzej Szejna zapowiedzieli wniosek do NIK o kontrolę konkursu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania". Lewica rozważa również zwrócenie się w najbliższym czasie do prokuratury.