Awantura na posiedzeniu komisji. "Obawiacie się, co mam do powiedzenia"

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych kontynuuje swoje prace. W środę jako pierwszy przesłuchiwany był były wiceminister aktywów państwowych Tomasz Szczegielniak . Po godz. 14 przystąpiono do przesłuchiwania drugiego świadka - byłego szefa MAP Jacka Sasina (PiS).

Po złożeniu przyrzeczenia polityk PiS został zapytany przez przewodniczącego komisji Dariusza Jońskiego (KO), czy chce skorzystać ze swobodnej wypowiedzi , zanim członkowie gremium przystąpią do zadawania mu pytań. Gdy Sasin wyraził taką wolę, Joński poinformował o oddaleniu wniosku .

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych. Posłowie PiS pytają: Czego się boicie?

Jacek Sasin stwierdził, że decyzja Jońskiego pozbawia go prawa przewidzianego w ustawie . - Czego się boicie? - pytali posłowie PiS.

Przewodniczący komisji argumentował swoją decyzję przykładem z ostatniego posiedzenia, kiedy to przesłuchiwany Artur Soboń wyczytał z kartki swoje oświadczenie, a następnie odmawiał odpowiedzi na kolejne pytania.

- Nie pozwolę, by ktokolwiek torpedował prace tej komisji, by ktoś wygłaszał tyrady z kartek - oznajmił Joński.

Przewodniczący oznajmił, że swój wniosek podpiera ustawą o komisjach śledczych. Sasin zgłosił następnie odwołanie od decyzji Jońskiego. - Obawiacie się, co mam do powiedzenia - powiedział. - To nadużycie tego przepisu - ocenił z kolei Waldemar Buda.