Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada zmiany w procedurach stosowania tymczasowego aresztowania. Jak twierdzi "Rzeczpospolita", zagrożenie wysoką karą nie będzie jedyną przesłanką do zastosowania tego typu środka. Zmiany wprowadzone przez poprzednią władzy doprowadziły do dwukrotnego zwiększenia liczby aresztantów, dodatkowo średni czas oczekiwania na wyrok wzrósł do blisko roku.