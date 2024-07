Opozycja grzmi po zatrzymaniu Romanowskiego. "Chora żądza zemsty"

Zatrzymanie Marcina Romanowskiego. Opozycja apeluje do sędziów o "zatrzymanie się"

- Pewne nadzieje są w tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych (...) Myślę, że wyznaczony na kandydata na wiceprezydenta senator, który wielokrotnie wypowiadał się na temat Polski (J.D. Vance - red.), będzie patrzył tej władzy na ręce i to jest jakaś nadzieja przed naszymi przyszłorocznymi wyborami - dodał.

Smoliński, zwracając się do prokuratorów stwierdził, żeby pamiętali, że "Bodnar i Tusk znajdą schronienie międzynarodowe, a oni zostaną i będą musieli odpowiadać za to, co robią". Polityk zaapelował też do sędziów, aby "zatrzymali się w nienawistnym działaniu wobec opozycji, które prowadzi do łamania praworządności".