Poranek w wielu miejscach jest mglisty . W pasie rozciągającym się od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę , część Kujaw , Mazowsze po Podlasie widzialność lokalnie może spadać do 100 metrów. Do południa mgły powinny zaniknąć, jednak na niebie pozostaną chmury - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pierwsze godziny środy najzimniejsze były na stacji Koło, gdzie zanotowano mróz na poziomie -2 st. C. Najcieplej z kolei było w Lesku: 8 stopni Celsjusza. W ciągu dnia najchłodniej będzie na północy i północnym zachodzie: od 4 do 7 stopni. Na zachodzie, terenach podgórskich oraz na północnym wschodzie będzie od 9 do 12 st. C, a w pozostałych miejscach kraju od 14 do 18 stopni.