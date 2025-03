Tomczak jeszcze we wtorek po południu informował na X, że w intencji Brauna zostanie odprawiona msza święta w Ostrowie Wielkopolskim. Niedługo później były parlamentarzysta zmarł. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci 68-latka .

Witold Tomczak pochodził z Kępna, kształcił się jako lekarz na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach . Do lokalnej polityki wszedł w latach 90., kiedy zasiadał w Radzie Gminy Łęka Opatowska.

W 2001 roku uzyskał reelekcję, tym razem reprezentując Ligę Polskich Rodzin . Jako polityk LPR dostał się do Parlamentu Europejskiego w wyborach z 2004 roku. Należał tam do frakcji Niepodległość i Demokracja. Rok później opuścił partię Romana Giertycha .

W następnych latach Tomczak zaangażował się po stronie tworzonej przez Marka Jurka Prawicy Rzeczypospolitej. Zaś w wyborach do PE w 2014 roku startował z listy Solidarnej Polski. Później wstąpił do Konfederacji. Należał do Konfederacji Korony Polskiej, gdzie był stronnikiem Grzegorza Brauna.