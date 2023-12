Na ofertę gadżetów, które promowały czyn Grzegorza Brauna jako pierwsi zwrócili uwagę przedstawiciele stowarzyszenia "Nigdy Więcej". W rozmowie z kanadyjsko-amerykańskim magazynem VICE, prezes Rafał Pankowski wskazywał, że aktywiści udokumentowali "dziesiątki ogłoszeń - głównie koszulek i kubków, które celebrowały działania Grzegorza Brauna". Przedmioty były sprzedawane na Allegro oraz OLX.

- To szokujące, że powstaje ten mini-przemysł wsparcia dla Brauna - komentował prezes stowarzyszenia.

Oferty znikają z Allegro

Jednym z oferowanych na Allegro przedmiotów była kosztująca 65 złotych koszulka z nadrukiem przypominającym tabliczkę przeciwpożarową. Ujęto na niej gaśnicę z literą "B", która gasi świecznik chanukowy.

O ogromnym zainteresowaniu produktem świadczy wpis autora koszulki na Facebooku. "Nie spodziewałem się takiej sprzedaży, dzięki!" - napisał, dołączając do zdjęcia tagi "Braun", "gaśnica", "Chanuka", "Konfederacja" i "Sejm" oraz fragment utworu "To my!" Pięć Dwa - "Boją się nas wszyscy w szczególności Xydzi" (pisownia oryginalna - red.).

Wśród innych przedmiotów, które można było kupić na Allegro, były również m.in. kubki z podobizną "strażaka Brauna" oraz napisami zawierającymi charakterystyczne pozdrowienie posła "Szczęść Boże".

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" rzecznik Allegro Marcin Gruszka poinformował o usunięciu ofert, które "ewidentnie nie respektowały regulaminu platformy".

- Mówi on wyraźnie, że działania podejmowane przez użytkowników Allegro powinny być zgodne z dobrymi obyczajami, jak i obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Na szczęście mówimy tylko o kilkudziesięciu ofertach kubków i koszulek nawiązujących do wydarzeń z Sejmu. Dołożymy też starań, by się już na naszej platformie nie pojawiały - przekazał Gruszka. Podobne kroki, tuż po otrzymaniu ostrzeżenia od "Nigdy Więcej" podjęło OLX.

Członek partii oburzony: Pod czapeczką niespodzianka

Ruch Allegro spotkał się z ostrą krytyką Konrada Niźnika z ugrupowania Brauna - Konfederacji Korony Polskiej.

"Jak oni pięknie się wszyscy odkrywają. Grają pobożnych, grają Polaków, grają kapitalistów, wolnościowców a pod czapeczką niespodzianka" - komentował członek Rady Naczelnej ugrupowania.

Inni internauci z kolei zwracają uwagę, że na platformie można kupić koszulki z wizerunkami m.in. Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina, a także "koszulkę antykościelną" z przekreśloną świątynią. Popularne są również t-shirty z napisami uderzającymi w Prawo i Sprawiedliwość. W odpowiedziach w serwisie X Allegro zapewnia, że sprawdza każdy przypadek indywidualnie i prosi o podawanie numerów ofert.

W momencie pisania tego artykułu na Allegro nie można było kupić koszulek i kubków nawiązujących do wydarzeń w Sejmie. Nie zniknęły za to maski z twarzą Brauna oraz okolicznościowe kubki z podobizną posła. Jedynym przedmiotem, który w bezpośredni sposób nawiązywał do sytuacji z gaśnicą jest "1 Polska Korona" - banknot z wizerunkiem Grzegorza Brauna, na którym zamieszczono cytat posła o "talmudycznym kulcie". Słowa te padły z mównicy sejmowej, niedługo po zgaszeniu żydowskiego świecznika. Zysk z aukcji ma zostać przeznaczony na cele charytatywne.

Skandal w Sejmie. Grzegorz Braun użył gaśnicy

12 grudnia w Sejmie doszło do skandalicznego zachowania posła Konfederacji. Grzegorz Braun chwycił za gaśnicę proszkową, którą zgasił zapalone na korytarzu świece chanukowe. W zdarzeniu poszkodowana została lekarka Magdalena Gudzińska-Adamczyk, w stronę której poseł skierował gaśnicę.

Po tej sytuacji marszałek Sejmu Szymon Hołownia wykluczył Brauna z obrad i zapowiedział skierowanie przeciwko niemu wniosku do prokuratury m.in. o zakłócanie obrządku religijnego. Hołownia ogłosił także, że Prezydium Sejmu ukarało Brauna odebraniem połowy uposażenia na trzy miesiące i całości diety na pół roku.

W środę poinformowano, że Braun został zawieszony w prawach członka klubu Konfederacji, ma też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej.

