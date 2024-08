Adam Bodnar złożył zawiadomienie. W tle klip ze Zbigniewem Ziobrą

W filmie, wyświetlanym od 7 września do 13 października 2023 r., były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro przekonywał, że Polska stała się jednym z najbezpieczniejszych krajów w Europie. "W innych krajach rośnie przestępczość. Polska musi pozostać bezpieczna. To przestępcy mają się bać, a nie uczciwi ludzie" - mówi ówczesny szef Ministerstwa Sprawiedliwości, zapowiadając, że od października tamtego roku - zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego - zostaną wprowadzone surowsze kary za takie przestępstwa jak zabójstwa, gwałty, pedofilię, czy krzywdzenie dzieci.

W piśmie, adresowanym do szefowej Krajowego Biura Wyborczego Magdaleny Pietrzak, które umieszczono w czwartek na profilu Ministerstwa Sprawiedliwości na portalu X, Adam Bodnar argumentuje, że - choć ideą filmu miało być przybliżenie nowelizacji Kodeksu karnego - przekazuje on "warstwę narracyjną" toczącej się wówczas kampanii, co podkreśla używana przez Ziobrę forma czasowników w pierwszej osobie liczby mnogiej (np. "wprowadzamy kary").