"Taka sytuacja się dotąd nie zdarzyła". Sędzia komentuje decyzję PKW

Państwowa Komisja Wyborcza potrzebuje więcej czasu do oceny sprawozdania PiS z wyborów parlamentarnych. - W historii PKW taka sytuacja się nie zdarzyła - mówił o odroczeniu decyzji były szef PKW Wojciech Hermeliński. Sędzia wskazał, że trudno "powiedzieć, w jakim kierunku to idzie". Opóźnienie jest spowodowane m.in. nowymi dokumentami, które przesłano do PKW z kancelarii premiera. Decyzja ma zapaść pod koniec sierpnia.