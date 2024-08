W rozmowie z telewizją Echo24 Paweł Kukiz ocenił, co w jego opinii musi zrobić Jarosław Kaczyński , by nadchodzące wybory prezydenckie nie zakończyły się dla niego klęską. Jego zdaniem postawa lidera PiS musi ulec "diametralnej zmianie".

Wybory prezydenckie 2025. Kukiz ostrzega Kaczyńskiego. "Jeżeli tego nie zrobi, to przegra wybory"

Polityk zasugerował, że jeśli prezes PiS przed pierwszą turą "się nie ugnie" , to przegra wybory. Jego zdaniem konieczne jest, by nabrał pokory i poprosił o spotkanie z "z panem Bosakiem, panem Mentzenem, z nami, gdzieś kuluarowo z PSL-em".

W ocenie Kukiza Kaczyński powinien przedstawić wymienionym wyżej środowiskom "trzech kandydatów" i zapytać: " panowie, w drugiej turze, na których z tych trzech kandydatów byście zagłosowali? Czy nas wesprzecie w drugiej turze, jeżeli nasz kandydat do tej tury wejdzie?".

- Jeżeli nie ustali, w skrócie, prezes Kaczyński z innymi szefami opcji politycznych w Polsce o światopoglądzie zbliżonym do prawicy, to przegra wybory - ocenił jednoznacznie Paweł Kukiz.

Paweł Kukiz o losach PiS. Mówił o działaniach PKW i subwencji

Mówiąc o działaniach samej PKW, Kukiz stwierdził, że "jeżeli zostanie udowodnione naruszenie prawa, to powinno się postępować zgodnie z tym prawem". - To, że w kampaniach dzieją się różne rzeczy, wiemy nie od ostatniej kampanii. Każdy widzi, że w różnych frakcjach jest choćby nadmiar banerów - ocenił poseł. Dodał jednak: - Ale pierwszy zabrał się za to Tusk.