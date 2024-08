NIK wysyła zawiadomienia do prokuratury. Chodzi m.in. o 800 plus

NIK ma zastrzeżenia. Promocja 800 plus była niepotrzebna

Jak doprecyzował prezes NIK w przypadku ministerstwa rodziny chodzi o niegospodarność związaną z programem 800 plus . W trakcie kampanii wyborczej podwyżka była wielokrotnie promowana, co zdaniem Izby nie było konieczne ponieważ zmiana miała nastąpić z urzędu.

"W przypadku ministerstwa rodziny mamy do czynienia z niegospodarnością. Chodziło głównie o 800 plus i promocję decyzji, jeśli chodzi o zmianę kwot finansowania rodzin z 500 na 800 zł. To było z urzędu, więc nie było potrzeby robienia reklamy, która miała miejsce, zwłaszcza w okresie wyborczym. Nasi kontrolerzy uznali, że mamy do czynienia z poważną sprawą dotyczącą niegospodarności ze środków publicznych" - powiedział prezes NIK.