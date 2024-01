Adam Bodnar udzielił wywiadu dla "Newsweeka" w pierwszym noworocznym wydaniu tygodnika. Minister sprawiedliwości był pytany o to, co zrobi z Trybunałem Konstytucyjnym , który obecnie zdominowany jest przez nominatów Prawa i Sprawiedliwości , a część z nich została wybrana nielegalnie.

Adam Bodnar: Uchwała Sejmu w sprawie TK jest niewystarczająca

Jak zapewnił, na obecnym etapie "każde orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest publikowane w Dzienniku Ustaw z adnotacją, że wyroki zostały wydane z naruszeniem podstawowej zasady dotyczącej wyboru sędziów, bo w składzie obecnego TK zasiada osoba nieuprawniona, więc jest on organem pozbawionym konstytucyjnych cech" - odpowiedział.

"Chciałbym zapewnić, że będą to bardzo dojrzałe i odpowiedzialne decyzje" - powiedział minister sprawiedliwości.

Rozliczanie PiS. Minister sprawiedliwości "apeluje o cierpliwość"

"Każdemu rządowi daje się miesiąc miodowy, a państwo oczekują bardzo konkretnych działań w pierwszym tygodniu urzędowania" - odpowiedział minister i dodał, że właśnie dlatego podjął decyzję o przystąpieniu do Prokuratury Europejskiej, ponieważ "to jeden ze sposobów pociągnięcia do odpowiedzialności za nadużycia i kształtowania przyszłej prokuratury".