Minister Bodnar przeprasza za działania Zbigniewa Ziobry

W ten sposób ministerstwo kierowane od połowy grudnia przez Adama Bodnara zamknęło sprawę pozostawioną bez rozwiązania od 2016 r. Wówczas poprzednik Bodnara, Zbigniew Ziobro , ocenił, że sędzia Justyna Koska-Janusz wykazała się "nieudolnością" i "nie umiała sobie poradzić z prowadzeniem prostej, choć głośnej sprawy". Została za to ukarana skróceniem jej delegacji do sądu okręgowego.

I to właśnie oceniająca sędzię treść komunikatu stała się przedmiotem sporu. Komunikat ministerstwa wiązał się ze sprawą Izabelli Ch., która w 2013 r. będąc pod wpływem alkoholu, wjechała luksusowym mercedesem w przejście podziemne w centrum Warszawy.

Sprawa sędzi z Warszawy trafiła do sądu Najwyższego

Na przeprosiny sędzia musiała poczekać do końcówki br., ponieważ Zbigniew Ziobro nie zastosował się do orzeczenia Sądu Najwyższego. Zrobił to teraz Adam Bodnar po objęciu stanowiska szefa resortu sprawiedliwości.