Decyzja PKW. Adam Bodnar komentuje

W czerwcu Bodnar zwrócił się do PKW o zbadanie sprawy wydatków z Funduszu Sprawiedliwości , a na początku sierpnia złożył do Komisji zawiadomienie w sprawie klipu z września 2023 r., w którym występował ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

PiS traci miliony. Członek PKW wyjaśnia

- W uchwale jest wyszczególnionych kilka takich zdarzeń, m.in. pikniki wojskowe, te dwa, na których w sposób bezdyskusyjny dochodziło do prowadzenia agitacji wyborczej, zachęcającej do głosowania w określony sposób. Między innymi jest tam ujęty spot, który został uznany przez Państwową Komisję Wyborczą jako spot reklamowy, zachęcający do głosowania na tenże komitet wyborczy, spot pana ministra Zbigniewa Ziobry. Jest tam również mowa o kwotach, które zostały rozdysponowane na wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Rządowym Centrum Legislacji, a mamy na to informację, że ci pracownicy nie wykonywali swojej pracy merytorycznej, a jedynie służyli do prowadzenia kampanii wyborczej ówczesnego szefa Rządowego Centrum Legislacji - wymieniał Balicki.