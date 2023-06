- Rodziny będą szczęśliwe, kiedy ich dzieci będą szczęśliwe, kiedy będzie je stać na potrzebne rzeczy. I o tym jest program 800 plus. Będziemy przypominać o tym w całej Polsce. Dlatego z radością przyjęliśmy tę ustawę i kierujemy ją do Sejmu - zapowiedział lider rządu.

Świadczenie 800 plus. Rząd przyjął projekt ustawy

O pracach nad przyjęciem projektu nowelizacji ustawy, która zakłada zwiększenie świadczenia wychowawczego z 500 na 800 zł od początku 2024 roku, poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Zgodnie z założeniami nowych regulacji, świadczenie zostanie zwiększone o 300 zł i będzie wypłacane od 1 stycznia 2024 roku. Jednocześnie poinformowano o wydłużeniu terminu wypłat do 29 lutego 2024 roku z uwagi na "regulacje techniczne".



Zaznaczono, że wprowadzone zmiany nie wymagają złożenia dodatkowego wniosku, a wszystkie warunki wypłacania pieniędzy pozostają takie same, jak w przypadku programu 500 plus.

Świadczenie wychowawcze 800 plus. Dodatkowe wsparcie od nowego roku

W 2024 roku świadczenie będzie mogło pobierać ponad 6,6 milionów dzieci, ale w kolejnych latach liczba ta ma maleć z uwagi na spadek liczby urodzeń i wchodzenie w dorosłość licznych roczników. Początkowo głównym założeniem programu, który wszedł w życie w 2016 roku, było poprawienie dzietności.



Z publikacji Głównego Urzędu Statystycznego "Polska w Liczbach" wynika, że współczynnik dzietności (1,261) jest obecnie najniższy od 2005 roku.

Decyzję o zwiększeniu wartości świadczenia rodzinnego z 500 do 800 zł ogłosił prezes Jarosław Kaczyński. Szef PiS zrobił to 14 maja podczas partyjnej konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości", a sam pomysł był utrzymywany w tajemnicy prawie do samego końca.



- Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 plus - ogłosił w połowie maja lider rządzącego ugrupowania.



