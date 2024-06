Jak mówił, kontrolę nadzorowała jego zastępczyni Anna Mach . - Na pewnym etapie kontroli pani dyrektor Mach przychodzi do mnie i mówi, że jawny FS przekazał na niejawny fundusz operacyjny kwotę 25 mln zł - relacjonował Bieńkowski.

Bieńkowski poinformował, że jeszcze w trakcie kontroli wystąpił o spotkanie z ówczesnym szefem CBA Ernestem Bejdą - jak to określił - w konwencji: "Przecież to jest ewidentnie złamanie generalnych zasad dotyczących funkcjonowania służby i przekazywania środków, które są środkami publicznymi, ale nie są środkami z budżetu państwa".

Komisja śledcza ds. Pegasusa. Zeznania Marka Bieńkowskiego

Bieńkowski poinformował, że nie miał wówczas wiedzy, na co realnie są przekazywane te środki. O tym, że może to dotyczyć oprogramowania szpiegowskiego, dowiedział się z TVN24. - W czasie kontroli takich informacji nie mieliśmy - dodał.

Wiceprzewodniczący Witold Zembaczyński (KO) pytał świadka, po co była operacja zakupu Pegasusa z FS, i czemu wybrano tę drogę, a nie zmianę budżetu operacyjnego CBA. Bieńkowski ocenił, że "był ogromny pośpiech w wydatkowaniu pieniędzy na środki techniki operacyjnej", a " wydatkowanie tych środków nie miało tytułu prawnego ".

Mówił, że zgodnie z prawem, aby przekazać więcej środków do CBA, należało znowelizować budżet państwa . Wyjaśnił, że w tym celu "trzeba wykazać chęć przekazania CBA 25 mln zł, które dla Biura stanowiło w tamtym czasie ponad 10 proc. wydatków".

Ale - jak mówił - podczas kontroli NIK okazało się, że we wniosku o zmianę planu finansowego FS z 2017 r., skierowanym do Ministerstwa Finansów i do sejmowej komisji finansów publicznych, wpisano punkt 1d. artykułu 8 kkw, zgodnie z którym środki Funduszu są przeznaczane m.in. na podejmowanie i zlecanie badań naukowych oraz współpracy z innymi jednostkami w tym zakresie, dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków oraz skazanych, a także przyczyn i uwarunkowań przestępczości oraz jej zapobiegania.