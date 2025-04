- Zostałem wczoraj dopuszczony do mównicy przez pana marszałka Zgorzelskiego. Dostałem prawo głosu i nagle pojawia się bez żadnego trybu prezes PiS, próbuje mnie zepchnąć z mównicy, wygłasza alternatywne przemówienie. Jak nie radzi sobie z tym, że mu nie ustąpiłem, to nagle dołączają się posłowie PiS i wykrzykują do mnie "morderca"? Na podstawie tego, że adwokat z mojej kancelarii brał udział w przesłuchaniu miłym, delikatnym pani Barbary Skrzypek? To jest po prostu niebywała bezczelność - relacjonował.