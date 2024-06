Jarosław Kaczyński: Niemcy ingerowały w polskie wybory w sposób bezczelny

- Pan jest reprezentantem partii, która rządzi dzisiaj dzięki bezczelnemu, gigantycznemu kłamstwu, do tego międzynarodowemu, bo wciągnęliście w to - albo on was wciągnął Olafa Scholza i komisarz unijną Ylvę Johansson - powiedział podczas przesłuchania Jarosław Kaczyński, zwracając się do przewodniczącego komisji Michała Szczerby.