Orban niejednokrotnie określał Węgry jako najbezpieczniejsze miejsce dla społeczności żydowskiej w Europie . Po wybuchu wojny pomiędzy Hamasem a Izraelem Węgry były adwokatem Izraela w UE, wykorzystując do tego m.in. prezydencję w Radzie UE w drugiej połowie 2024 r.

Policja w Budapeszcie konsekwentnie zakazywała też propalestyńskich demonstracji, a w rodzinnej miejscowości Orbana - Felcsut - w listopadzie 2023 r. zorganizowano mecze piłki nożnej w ramach eliminacji do Euro 2024 Izraela ze Szwajcarią i Rumunią.

Budapeszt okazał się też bezpieczny dla samego Netanjahu, dla którego jest to druga oficjalna podróż zagraniczna po wydaniu nakazu jego aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny w listopadzie 2024 r. za działania wojenne w Strefie Gazy. Wcześniej, w lutym, Netanjahu odwiedził USA i został przyjęty w Białym Domu przez Donalda Trumpa.

Sędziowie MTK wydając nakaz stwierdzili, że istnieją uzasadnione podstawy, by sądzić, że Netanjahu i jego były szef obrony są odpowiedzialni za czyny obejmujące morderstwa, prześladowania i głód jako broń wojenną w ramach "szeroko zakrojonego i systematycznego ataku na ludność cywilną Gazy".

Samo zaproszenie do złożenia wizyty na Węgrzech zostało wystosowane przez Orbana do izraelskiego premiera jako znak protestu przeciwko decyzji MTK. W dniu przylotu Netanjahu do Budapesztu szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas ogłosił, że kraj wystąpi z Trybunału.