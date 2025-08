Nie trzeba się długo rozwodzić i tłumaczyć, dlaczego sprawa jest skrajnie oburzająca, zarówno jeśli chodzi o sam pomysł tego rodzaju dyskusji w Polsce, jak i Instytut, którego patronem jest rotmistrz Witold Pilecki. Ale jest kilka elementów, które sprawiają, że jest to wręcz doprowadzone do niewiarygodnego absurdu.

Nie dość tego. Przed dosłownie chwilą Instytut wyszedł z ciężkiego kryzysu wizerunkowego po tym, jak w pamiętnym wpisie bagatelizował rolę pułkownika Maksymiliana Sznepfa w obławie augustowskiej. W znanym tweecie napisano wówczas, że "porucznik Maksymilian Sznepf dowodził jednostką ludowego WP o wielkości 110 do 160 żołnierzy, która zatrzymała 22 osoby, z których część nigdy nie wróciła do domu".

Osoby, które "nie wróciły do domu", nie zgubiły się w lesie, a zostały zamordowane, być może wcześniej były torturowane. Było to działanie w stylu niemieckich Einsatzgruppen lub sowieckiego NKWD, z którym pułkownik zresztą musiał na bieżąco współpracować podczas operacji.

Nie dość tego. Dwa miesiące temu do Polski przyjechał kanclerz Friedrich Merz, była to jego pierwsza wizyta zagraniczna, i ogłosił w obecności bezradnie się przypatrującego temu premiera Tuska, że temat niemieckich reparacji dla Polski jest zamknięty.

Wszystko to wygląda tak, jakby rządzący chcieli dowieść, że ich najostrzejsi krytycy mają rację. Nawet zakładając, że faktycznie przyjmują oni bardzo proniemiecką linię dyplomacji, to trudno spodziewać się, by ktokolwiek od nich oczekiwał takich działań jak inicjatywa profesora Ruchniewicza.

Zapewne tym razem szef Instytutu Pileckiego już się nie wybroni. Choć kto wie, zdołał przetrwać rekonstrukcję rządu i zmianę na stanowisku nadzorującej go minister kultury, może więc on, albo ktoś mu podobny, jako ostatni zgasi światło w poczuciu dobrze wykonanej roboty i żalu do innych, że nie byli gotowi iść tak daleko w swoich działaniach jak on.