Słowa do których odnosi się ukraiński dyplomata wypowiedziane zostały 24 lipca w trakcie debaty dotyczącej dalszej pomocy dla obywateli Ukrainy, którzy trafili do Polski po agresji Rosji . Na początku sierpnia poseł Roman Fritz z Konfederacji Korony Polskiej zamieścił w sieci fragment tamtego posiedzenia.

W dyskusji udział brała m.in. Klaudia Jachira, która zakończyła swoje wystąpienie słowami "Sława Ukrainie!" . To nie spodobało się Fritzowi z ugrupowania Grzegorza Brauna.

Poseł stwierdził m.in., że był to " przykład haniebnego zachowania - Bandery i nazisty. To nigdy nie miało miejsca w polskim Sejmie".

- To jest Polska, a nie województwo kijowskie - grzmiał z mównicy.

Teraz do wystąpienia polityka związanego z Grzegorzem Braunem odniósł się, w specjalnym oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych, ambasador Wasyl Bodnar .

"Z wielkim zdziwieniem i niepokojem odebrałem wypowiedź jednego z posłów (…), który - w przeciwieństwie do wielu innych polskich parlamentarzystów - w sposób niedopuszczalny odniósł się do oficjalnego narodowego hasła naszego państwa. Pod tym hasłem ukraińscy żołnierze idą do walki, broniąc naszej ziemi przed rosyjskim agresorem, walcząc o niepodległość swojego państwa oraz o bezpieczeństwo Europy, w tym Polski" - stwierdził.