Zwrot dóbr Niemcom? Instytut Pileckiego grzmi po doniesieniach mediów

Szef Instytutu Pileckiego, prof. Krzysztof Ruchniewicz miał w planie zorganizowanie cyklu seminariów dotyczących zwrotów dóbr kultury przez Polskę na rzecz Niemiec - podaje "Rzeczpospolita". Wykłady miały mieć charakter rządowy. Zdaniem kierowniczki berlińskiego oddziału Instytutu "jest to sprzeczne z polityką państwa polskiego", a do odwołania Ruchniewicza wzywa były minister kultury Piotr Gliński. W wydanym oświadczeniu Instytut zaprzecza, by pod jego auspicjami były prowadzone jakiekolwiek rozmowy o zwrocie dóbr kultury przez Polskę.