Co znalazło się w arkuszu? Pierwsza część to słuchanie. U Krzysztofa z Warszawy już wtedy pojawiły się problemy techniczne . - Magnetofon na początku się zacinał, ale wymienili nam sprzęt i już wszystko działało jak należy. Zaczęliśmy jednak 15 minut później - opowiada.

W arkuszu było też pytanie o to, co powiedzieć koleżance, częstując ją tortem .

Ostatnie, co mieli zrobić uczniowie, to napisać mail. - W tym roku chodziło o wycieczkę zagraniczną z klasą. Trzeba było napisać do kolegi o tym, dlaczego ona była udana, jakie miało się problemy przy powrocie i zaprosić tę osobę do Polski - wyjaśnia Krzysztof. - Ja się cieszę, że był mail, a nie blog. Zdecydowanie wolę tę formę wypowiedzi - komentuje jeszcze Kalina.