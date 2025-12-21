W skrócie Co najmniej 16 plików dotyczących Jeffrey’a Epsteina zniknęło ze strony Departamentu Sprawiedliwości USA tuż po ich opublikowaniu.

Wśród udostępnionych dokumentów były zdjęcia znanych osób, takich jak Bill Clinton, Donald Trump i Michael Jackson.

Departament Sprawiedliwości nie wyjaśnił powodów usunięcia plików, a opublikowane materiały nie ujawniają przełomowych informacji.

Pliki zniknęły ze strony mniej niż dobę po ich publikacji. AP napisała, że pliki te zawierały m.in. zdjęcia przedstawiające obrazy z nagimi kobietami.

Jedno ze zdjęć przedstawiało też serię fotografii na kredensie i w szufladach. Na zdjęciu, w szufladzie, wśród innych fotografii, było zdjęcie Donalda Trumpa, obok Epsteina, Melanii Trump i wieloletniej współpracowniczki Epsteina, Ghislaine Maxwell.

Resort nie wytłumaczył tego kroku ani o nim nie powiadomił.

USA. Część plików ws. Epsteina zniknęła ze strony Departamentu Sprawiedliwości

W piątek resort sprawiedliwości opublikował tysiące dokumentów dotyczących sprawy Epsteina. Tego dnia mijał termin ujawnienia materiałów wyznaczony przez Kongres. Kolejne akta mają być udostępnione w nadchodzących tygodniach.

Opublikowane zostały m.in. materiały zdjęciowe, nagrania, rejestry lotów i rozmów zgromadzone podczas śledztw. Są wśród nich np. nieznane wcześniej fotografie byłego prezydenta Billa Clintona, czy Michaela Jacksona. Treść wielu dokumentów jest okrojona. W materiałach parę razy pada nazwisko Trumpa.

Jeffrey Epstein został w 2008 r. skazany za nakłanianie nieletnich do prostytucji, a w 2019 r. powiesił się w więzieniu przed procesem przed sądem federalnym, dotyczącym poważniejszych zarzutów.

Jak podkreślił "New York Times", publikacja akt była od dawna oczekiwana przez tych, którzy wierzyli, że materiały mogą rzucić światło na działalność Epsteina i jego powiązania z prominentnymi ludźmi. Jednak w dotychczasowej ocenie mediów ujawnione dokumenty nie zawierają wielu nowych przełomowych informacji.

