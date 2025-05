Matematyka, egzamin ósmoklasisty 2025. Co było na teście?

Co jeszcze znalazło się w arkuszu? Paulina wymienia: - Równania, wyrażenia algebraiczne . Trzeba było obliczyć wymiary kątów. Jedno zadanie otwarte ze skalą było trochę trudniejsze.

- Z otwartych najcięższy był ostrosłup - ocenia Karol. - To było podchwytliwe, trzeba było trochę pomyśleć, skorzystać z dwóch, czy nawet trzech wzorów - tłumaczy.

Jedno zadanie otwarte zwróciło uwagę uczniów. - Jakaś trójka znajomych miała plakaty , jeden miał więcej od drugiego, trzeba było ułożyć równania. Ale nie było do tego grafik, obrazków.

Co do dłuższego czasu egzaminu Karol zauważa: - Przedłużyli czas, ale dali też dwa dodatkowe zadania otwarte, wcześniej były cztery otwarte, a teraz jest sześć. Mimo to można na spokojnie zdążyć.