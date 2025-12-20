Podejrzany rosyjski statek u wybrzeży Szwecji. Nadał sygnał SOS

Dagmara Pakuła

Oprac.: Dagmara Pakuła

Rosyjski statek Adler, powiązany z transportami wojskowymi, uległ awarii u wybrzeży Szwecji - przekazała tamtejsza gazeta "Sydsvenskan". Objęty sankcjami frachtowiec nadał sygnał SOS, zgłaszając awarię silnika. Statek jest obserwowany przez szwedzką Straż Przybrzeżną.

Statek straży przybrzeżnej na morzu, w tle zalesiony brzeg, po prawej stronie mapa Europy z zaznaczonym miejscem aktywności statku sprzed minuty w systemie Terrestrial AIS.
Rosyjski frachtowiec uległ awarii u wybrzeży SzwecjiJOHAN NILSSON / TT NEWS AGENCYAFP

W skrócie

  • Rosyjski frachtowiec Adler, powiązany z transportami wojskowymi i objęty sankcjami, uległ awarii u wybrzeży Szwecji.
  • Statek nadał sygnał SOS z powodu awarii silnika i jest monitorowany przez szwedzką Straż Przybrzeżną.
  • Adler i jego armator byli wcześniej podejrzewani o transport broni i amunicji dla Rosji oraz innych państw.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Z ogólnodostępnych danych nawigacyjnych wynika, że jednostka wypłynęła w połowie tygodnia z portu Bronka pod Petersburgiem. Statek w nocy z piątku na sobotę zakotwiczył w pobliżu szwedzkiego portu Hoeganaes, nadając wcześniej sygnał SOS i zgłaszając awarię silnika. Nie jest jasne, do jakiego portu docelowego płynie Adler ani jaki przewozi ładunek.

Szwedzka Administracja Morska przekazała, że nie jest prowadzona żadna akcja ratownicza, ale rozwój sytuacji śledzi Straż Przybrzeżna.

Szwecja. Statek Adler nadał sygnał SOS. Armator transportował w przeszłości amunicję

Według gazety "Sydsvenskan" oficjalnie Adler to zwykły statek towarowy, należy jednak do firmy M Leasing LLC, która znajduje się na listach sankcyjnych zarówno w USA, jak i UE.

Ukraiński wywiad podaje na swojej stronie internetowej, że Adler przewoził rakiety do Chin w 2018 roku, a inne statki tego armatora transportowały północnokoreańską amunicję do Rosji, która miała być użyta na wojnie przeciwko Ukrainie.

Zobacz również:

Przełomowy atak Ukrainy. Media o możliwym zwrocie
Wojna w Ukrainie

Ukraina otworzyła "nowy front". Rosja zaskoczona, może dojść do zwrotu

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Portugalskie media, na które powołuje się szwedzka gazeta, pisały we wrześniu, że Adler został odholowany przez portugalskie władze do Algierii, gdyż z powodu sankcji statkowi odmówiono wpłynięcia do portu w Portugalii

    Wówczas podejrzewano, że statek przewozi broń dla rosyjskich najemników w Afryce.

    Zobacz również:

    Objęty sankcjami tankowiec Hyperion wpłynął na wody Wenezueli
    Świat

    Dziurawa blokada Trumpa. Objęty sankcjami tankowiec dopłynął do Wenezueli

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    Spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy. ''Twarda i uczciwa rozmowa o konkretach''Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze